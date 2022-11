Pd | Bonaccini | Ringrazio Letta | si è caricato di troppe colpe

(Di lunedì 21 novembre 2022) "Ho detto a Enrico- cheper quanto ha fatto e sta facendo, anche perché si èda solo die responsabilità, cosa che altri non vedo fare allo stesso modo - che la scelta di una fase costituente era giusta ma che i tempi inizialmente prospettati erano molto lunghi. Non perché non abbiamo bisogno di discutere, e ci mancherebbe, ma perché immaginare di stare cinque mesi in un c ongresso mentre la destra governa e l'opposizione fatica a prendere quota rischiava davvero di essere una strada senza ritorno". Lo ha detto il presidente dell'Emilia Romagna, Stefano, nel suo discorso al circolo di Campogalliano (Modena), in cui ha ufficializzato l'intenzione di candidarsi alla segreteria nazionale del Pd.

20/11/2022 - 21:43