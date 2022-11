Germania furiosa con la Fifa | “Niente fascia? E’ censura | non ha a che fare col calcio”

Leggi su sportface

(Di lunedì 21 novembre 2022) “È stata una chiara minaccia contro di noi. Ci hanno minacciato di sanzioni sportive. È stata una dimostrazione di potere senza precedenti da parte della”. Questo il commento di Bernd Neuendorf, presidente della Federazione tedesca, dopo la decisione di sette nazionali ai Mondiali di Qatar 2022, tra cui la, di rinunciare allaarcobaleno per evitare sanzioni minacciate dalla: “Non vogliamo combattere questa battaglia portando con noi i nostri giocatori”, Anche il dg Oliver Bierhoff non ci sta: “Neuer molto deluso per non poter indossare la. Questo non ha più a checon il: c’è molta rabbia. La sento come una. Lapuò esserci portata via, ma esprimeremo comunque i nostri ...