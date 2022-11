Djokovic n 5 della classifica Atp Nella Top 20 Sinner e Berrettini

Leggi su agi

(Di lunedì 21 novembre 2022) AGI - L'edizione 2022 delle Nitto Atp Finals appena conclusa a Torino riporta NovakTop 5. Il trentacinquenne serbo, che ha eguagliato il record di sei titoli di “Maestro” di Roger Federer ed è diventato il campione più anziano nell'albo d'oro del torneo, col percorso netto nelle Finals ha chiuso la stagione da numero 5 del mondo.e Nadal, numero 2 del mondo, sono gli unici Over 30Top 10 di fine stagione in cui spicca il teenager Carlos Alcaraz, il più giovane numero 1 del mondo da quando esiste lacomputerizzata (1973). E sempre in materia di teenager, scivola appena fuori dalla Top 10, all'undicesimo posto, il danese Holger Rune, che ha guadagnato in meno di dodici mesi 92 posizioni in, avendo iniziato l'anno da numero 103: il ...