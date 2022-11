Coppia uccisa in casa a coltellate Si cerca l' ex della donna

Un uomo e una donna, che vivevano insieme, sono stati trovati uccisi domenica sera coltellate nella loro casa a Spinea (Venezia), in via Leopardi. La scoperta dei cadaveri è stata fatta dai ...Tragedia familiare a Spinea, vicino a Venezia. Un uomo e una donna , che vivevano insieme, sono stati trovati uccisi ieri sera a coltellate nella loro casa a Spinea (Venezia), in via Leopardi. La ...Sono in corso le indagini dei carabinieri per fare luce su un duplice omicidio che si è consumato ieri sera a Spinea, in provincia di Venezia. Un uomo e una donna sono stati trovati uccisi a coltellat ...L'assassino, che a quanto si è appreso dovrebbe essere l'ex marito della donna, sarebbe scappato in automobile subito dopo il delitto ...