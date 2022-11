Auto usate - Sempre più occasioni anche di Arval per AUTO1

(Di lunedì 21 novembre 2022) Il remarketing èpiù centrale nel business del noleggio, come dimostrano le importanti partnership siglate negli ultimi mesi. Alle quali se ne aggiunge una tra due colossi, nei rispettivi campi. Da una parte,1.com, che di recente ha arricchito il suo portafoglio dicon oltre 10.000 veicoli aggiuntivi all'anno, grazie all'accordo con Allane Mobility Group (ex Sixt Leasing, poi entrata nell'Hyundai group). Ma l'appetito viene mangiando, e la più grande piattaforma B2B diin Europa, che con quella operazione aveva esteso la sua rete remarketing a più di 60.000 acquirenti attivi, tra cui tanti concessionari partner, in 30 mercati europei, non si ferma qui. Dall'altra parte c'è un player del calibro di, a sua volta molto dinamico su ...

Quattroruote

Le merceologie che maggiormente si prestano vanno dal settore mezzi di trasporto (nuove e, moto e motocicli, caravan e roulotte, biciclette), al credito finalizzato per acquisto di beni ...Le merceologie che maggiormente si prestano vanno dal settore mezzi di trasporto (nuove e, moto e motocicli, caravan e roulotte, biciclette), al credito finalizzato per acquisto di beni ... Arval e AUTO1 insieme per il remarketing di auto usate ex noleggio - Quattroruote.it L’azienda leader in Europa per il remarketing di vetture di seconda mano amplia l’offerta del proprio canale B2C Autohero ...La crisi dell’automotive scatenata dalla pandemia da Covid-19, i rincari energetici e l’aumento del costo della vita hanno cambiato radicalmente ...