Allegri gongola | dopo mesi di insulti | grazie a questo può rispondere a tono

(Di lunedì 21 novembre 2022) La Juventus di Maxsta cercando di rialzare la testa e ora la possibilità dello Scudetto sembra davvero poter essere alla portata. Finalmente la Juventus ha rialzato la testaun inizio di stagione davvero molto complicato, con i bianconeri che dunque ora puntano veramente allo scudetto, con Massimilianochedi questa situazione. LaPresseNon ci sono dubbi sul fatto che vinse lo scudetto sia il principale obiettivo della Juventus in questa stagione, con i bianconeri che devono assolutamente cercare di rialzare la testaanni negativi. Le ultime due qualificazioni ottenute solo con l’ultima posizione adatta per la Champions League sono stati sicuramente molto deludenti, ma ora la stagione sembra aver preso una direzione diversa. Sei vittorie consecutive dimostrano come il ...

Corriere della Sera

Simone Inzaghiper la vittoria al cardiopalma sulla Fiorentina e attende con ansia l'... Chiude il podcast l'immancabile Maxche ricorda a tutti la partita di stasera! Prova DAZN. 7 ...Massimiliano©LaPresseIl mercato non può risolvere i problemi interni alla Juventus da ...in questa situazione lo Spezia, che chiede in prima istanza 15 milioni di euro per il ... Juventus-Inter risultato 2-0: Rabiot e Fagioli gol, palo di Kostic. Danilo fermato dalla Var L'ultima decisione della Lega di Serie A ha lasciato di sasso l'allenatore del Napoli Luciano Spalletti: gongola Allegri, stupore sui social ...L'approdo del giocatore a gennaio nel club della Ruhr consente alla Juve di mettere a segno un colpo a 'zero' per la prossima estate ...