22 novembre 1963 | l’assassinio al presidente e il tailleur rosa sporco di sangue

(Di lunedì 21 novembre 2022) Era uno dei loro giorni migliori, almeno è questo che pensavano e immaginavano, quello in cui tutti avrebbero ammirato e visto da vicino quella perfezione che da sempre aleggiava sui loro nomi e sulla loro immagine. Perché la loro non era una coppia qualunque e, anzi, insieme assomigliavano più a un Re e una Regina, anche se la loro dimora non era un castello delle fiabe, ma la Casa Bianca. Ce ne erano stati altri prima di loro, di presidenti e di first lady, eppure nessuno gli somigliava. John Fitzgerald Kennedy e Jacqueline Kennedy erano belli e potenti, giovani e alla moda. E in men che non si dica erano già diventati leggenda. Lui era il trentacinquesimodegli Stati Uniti d’America, lei era sua moglie e poi la sua vedova, ma era anche un’icona di stile apprezzata, un’influencer dei giorni moderni amata in tutto il mondo, almeno fino a quel momento in cui ...