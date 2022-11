La Gazzetta dello Sport

...ladello stesso attaccante di essere protagonista subito in Champions, e non di partire come seconda scelta in futuro magari in un'altra big, ma pure il filo che lega il ragazzo all'da ...Se il calcio arrivò ina Genova , importato da alcuni lavoratori portuali anglosassoni, in ... Il Paese è in fermento, c'èdi fare bella figura. Così la Federcalcio vara un pesante piano ... Voglia di Italia e subito un posto da big: così l’Inter tenta Thuram a gennaio La definizione di CR7 non rende giustizia a un tecnico preparato e sempre col pallino dei giovani, tre anni fa a un passo dal Milan: “Seguo sempre la A, il Napoli sta facendo una stagione spettacolare ...Zibì Boniek, in partenza per il mondiale «No. Non vado in Qatar. Non si organizza una competizione così importante in un paese che non ha una storia calcistica. La Fifa ...