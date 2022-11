Turchia | predicatore tv condannato a 8 658 anni per abusi sessuali

(Di domenica 20 novembre 2022) (Adnkronos) – Iltelevisivo Adnan Oktar è statoina 8.658di prigione per aggressionisu minori. Descritto come il leader di una setta, Oktar, che amava circondarsi di giovani donne che chiamava le sue ‘gattine’, possedeva una televisione, su cui trasmetteva i suoi sermoni religiosi, con i quali si opponeva in modo particolare all’evoluzionismo. La condanna del tribunale di Istanbul arriva a conclusione di un nuovo processo, nei confronti di Oktar e centinaia di suoi seguaci, dopo che era stato annullato un primo processo in cui ilera statoa 1075per una lunghissima lista di accuse che comprendono anche l’evasione fiscale, la partecipazione ad ...

