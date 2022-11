Il bonus matrimonio è un caso Non solo in chiesa | ecco chi potrà richiederlo

(Di domenica 20 novembre 2022) Una detrazione del 20% (fino a un massimo di 4.000 euro) delle spese sostenute per la celebrazione delreligioso. A condizione che le nozze siano celebrate in Italia tra residenti nella penisola da almeno dieci anni, con Isee non superiore a 23mila euro. Lo ha proposto la Lega in una proposta di legge presentata alla Camera il 12 ottobre scorso. Ma dopo le proteste sull'esclusione dalmatrimoni di chi sceglie di sposarsi infa aggiustare il tiro ai promotori annunciano che la Pdl sarà estesa a tutti. Insomma, se incentivo sarà, andrà a beneficio nondi chi si sposa in. Il progetto - a firma Furgiuele, Billi, Bisa - prevede una modifica all'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013. «Per le spese ...

Unfino a 20mila euro per le giovani coppie che vogliono sposarsi. È la proposta di legge depositata dalla Lega alla Camera: a firmarla Domenico Furgiuele, Simone Billi, Ingrid Bisa, ......sono giovani coppie under 35 con Isee 2022 non superiore a 23mila euro (non superiore a 11.500 euro a persona) La Lega presenta una proposta di legge alla Camera che prevede unfino ...Una detrazione del 20% (fino a un massimo di 4.000 euro) delle spese sostenute per la celebrazione del matrimonio religioso. A condizione che le ...Un bonus fino a 20mila euro per chi si sposa. Ma solo in chiesa. È questa la proposta della Lega per “rilanciare” le nozze religiose. L'incentivo ...