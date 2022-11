Hockey ghiaccio | ICE League 2022-2023 | Val Pusteria cade in casa contro Vienna

(Di domenica 20 novembre 2022) Va in archivio con una sconfitta la domenica di Valin ICE. Gli altoatesini, infatti, inciampano incon il punteggio di 2-4Capitals e rimangono in undicesima, e terzultima, posizione della classifica generale. Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio cos’è successo nella giornata di IHL. ValCapitals 2-4: davanti a quasi 3.000 spettatori, i Lupi iniziano subito il match in salita., infatti, passa a condurre dopo soli 9:11 con la rete di Bradley. Il raddoppio arriva dopo soli 14 secondi con Wall e la sfida prende la direzione degli ospiti. Valreagisce solamente nel terzo ...

Recuperata la parità numerica sulprovano ad alzare il baricentro e la mossa produce diverse azioni pericolose davanti alla porta avversaria. Burzacca è superlativo su M. Borghi, Bertin e ...L'Ice League disultornerà domani, domenica 20 novembre, proprio con la sfida tra Valpusteria e Vienna. Hockey ghiaccio, ICE League 2022: Bolzano cade contro Vienna, seconda sconfitta consecutiva per la capolista Niente da fare per la Valpe, opposta tra le mura amiche ad un forte Appiano, rivelatosi capace di massizzare a pieno gli sforzi.Gara di compattezza e maturità assolute sul ghiaccio della seconda in classifica, che non può nulla contro la Squadra di coach Devèze. Intanto a giorni si saprà chi organizzerà le final four di Coppa ...