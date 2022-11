Francia | altri guai | si ferma anche Camavinga Ma Qatar 2022 non è a rischio

Leggi su calcionews24

(Di domenica 20 novembre 2022) Nuove grande per il ct dellaDidier Deschamps:ha accusato un problema agli adduttori prima del debutto contro l’Australia Problemi per. Il centrocampista del Real Madrid, come spiegato da RMC Sport, ha accusato un problema agli adduttori e oggi non è sceso in campo con il resto del gruppo, a pochi giorni dal debutto a. Lo staff francese non vuole rischiare e dunquedovrebbe saltare la partita contro l’Australia di martedì, L'articolo proviene da Calcio News 24.