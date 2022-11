Domenica In | gli ospiti di Mara Venier di oggi | 20 novembre 2022

Federazione Italiana Scherma

...iniziano i Mondiali in Qatar . Non i più attesi peritaliani, che per la seconda volta di fila non potranno tifareAzzurri , e tra i più contestati della storia calcistica moderna, ...amici sono veri amici solo se si dicono anche quello che l'altro non vorrebbe sentire". "Siamo ... Nella mattinata diil Segretario generale dell'Onu Antonio Guterres ha espresso ... CIRCUITO EUROPEO CADETTI - SABATO E DOMENICA GLI UNDER 17 PROTAGONISTI A SOFIA PER LA SCIABOLA E A NORIMBERGA PER IL FIORETTO Yas Marina non è Interlagos. Abu Dhabi e San Paolo sono circuiti parecchio diversi. La pista nel Golfo è moderna. Piatta come un biliardo, visto che gira sfiorando il mare, dolce con ...CORTINA - Tre strisce bianche alle pendici della Tofana, sul Faloria e sul Falzarego stanno a dire che la stagione dello sci a Cortina si sta davvero avvicinando, seppure a piccoli passi, ...