Covid oggi Lazio | 2 616 contagi | a Roma 1 405 casi

Sky Tg24

Sono 1.657 i nuovi casi di- 19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana: 335 sono stati confermati con ... I dati, relativi all'andamento della pandemia, sono quelli accertati...La fase emergenziale- 19 ha acuito in particolare il bisogno, di per sé già elevato, del supporto psicologico ai minori di età con un genitore malato oncologico. Dal 2018 ad, infatti, i ... Covid, news. Iss: tasso di mortalità 10 volte più alto negli over 80 non vaccinati. LIVE Nel Lazio su 2.024 tamponi molecolari e 12.136 antigenici per un totale di 14.160 test, si registrano oggi 2.616 nuovi casi positivi al Covid-19 (meno 532 rispetto a ieri), con 1.405 contagi a Roma. I ...La giudice partecipa a Ballando con le stelle poche ore dopo il grave lutto: sul web tanti l’accusano di cinismo, lei stronca i critici con un tweet al vetriolo ...