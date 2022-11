Ballando con le stelle | Milly Carlucci sul caso Montesano | Credo nella sua buona fede

(Di domenica 20 novembre 2022) "Come direttore artistico di questo programma sono di dispiaciuta di non vedere Enrico ed Alessandra su questa pista, perché il loro contributo artistico è importante. Sono poi umanamente dispiaciuta...

Lo ha detto Milly Carlucci nel corso dile stelle su Rai1, parlando del caso che ha coinvolto Enrico Montesano, sospeso dal programma per aver indossato durante le prove una maglietta ...Domenica In: consueto spazio dedicato al talkle Stelle Per il talk dedicato ale stelle in studio Ema Stokholma e Alessandro Egger,loro gli opinionisti: Guillermo ...Milly Carlucci ha parlato di Enrico Montesano all'ultima puntata di Ballando con le Stellea. Durante la diretta della settima puntata ha voluto dire la sua su quanto accaduto.Nel giorno dell’inaugurazione dei Mondiali, l’Italia non qualificata gioca a Vienna la rivincita degli ottavi degli ultimi Europei ...