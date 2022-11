Anna Pettinelli sull' eliminazione di Lorenzo Biagiarelli | È un po' colpa di Selvaggia

Con loro, gli opinionisti Guillermo Mariotto,e Rossella Erra, oltre alla coppia di bambini ballerini Leonard e Adele. In collegamento anche Bobby Solo, che sarà il `ballerino per una ...Per il talk dedicato a Ballando con le stelle in studio Ema Stokholma e Alessandro Egger, con loro gli opinionisti: Guillermo Mariotto,e Rossella Erra, oltre alla coppia di bambini ...Da Massimo Ranieri a Ema Stockholma, passando per Eros Ramazzotti: ecco tutti gli ospiti di Domenica In, in onda in versione ridotta a causa dei Mondiali.«Il nostri miracolo», con queste parole Elisa D'Ospina annuncia ai suoi follower di essere incinta. La modella curvy ha condiviso sul suo account una dolce clip in cui mostra ...