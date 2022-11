Zola | «Ecco le mie semifinaliste del Mondiale»

(Di sabato 19 novembre 2022) Le parole di Gianfranco, ex calciatore del Caglari, suldi Qatar 2022 a Il Gazzettino Gianfrancoha parlato a Il Gazzettino sugli imminenti mondiali di Qatar 2022. Di seguito le sue parole– «Nella griglia delvedo favorite l’Argentina. Mi ha impressionato. Messi è la star, ma la squadra in sé è davvero importante. Scaloni grande allenatore. Poi metto il Brasile, la Francia e il Belgio. Anche Inghilterra e Germania possono arrivare tra le prime quattro». SORPRESE – «La Croazia può fare bene, ma non è più un’outsider. La Serbia è in crescita e l’Uruguay è sempre competitivo. Mi piaceva anche il Senegal ma senza Mané è un’incognita pesante». L'articolo proviene da Calcio News 24.

