Ultime Notizie – Ucraina | trovati oltre 700 cadaveri in regioni liberate

(Di sabato 19 novembre 2022)700sono statinei territori liberati delledi Kharkiv, Donetsk e Kherson. Lo riferisce il Kiev Independent, che cita il procuratore generale Andriy Kostin, secondo cui il 90% dei corpi è di vittime civili. USA – L’invasione russa dell’“offre un’anteprima di un possibile mondo di tirannia e disordini in cui nessuno di noi vuole vivere, ed è un invito a una sempre maggiore insicurezza con l’ombra della proliferazione nucleare”. E’ il monito lanciato dal segretario alla Difesa americano Lloyd Austin nel suo intervento alla conferenza sulla sicurezza di Halifax, in Canada, durante il quale ha avvertito che “i colleghi autocrati di Putin ci guardano, e potrebbero concludere che ottenere armi nucleari darebbe loro una licenza di caccia. E questo potrebbe ...

Il Sole 24 ORE

Buoneperò arrivano sul fronte della terapia con l'approvazione per l'Italia nellesettimane di due molecole per i pazienti con tumore dello stomaco allo stadio avanzato di malattia. ...... vi aspettiamo! CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulleCRACOVIA - Mieczyslaw Bieniek è stato il primo vice comandante strategico polacco della Nato, ha combattuto in Iraq, Afghanistan e Siria. Lo abbiamo incontrato a Cracovia, nel clima ancora ...MONZA – Torna il sereno in casa Vero Volley Monza, che dopo due sconfitte consecutive ritrova la vittoria al termine di una sfida infinita contro la ben organizzata Top Volley Cisterna. L'anticipo ...