Rublev batte in rimonta Tsitsipas | gli highlights

(Di sabato 19 novembre 2022) Il russo perde il primo set contro il greco, poi vince 3 - 6 6 - 3 6 - 2. Ora Ruud per sognare un posto in finale. Guarda gli ...

Il russo perde il primo set contro il greco, poi vince 3 - 6 6 - 3 6 - 2. Ora Ruud per sognare un posto in finale. Guarda gli ...Anche qui i precedenti eleggerebbero un chiaro favorito , che cozza però contro quanto visto negli ultimi tempi nel circuito: su 6 incontri disputati,ha vinto i primi 5 , con il norvegese che ...Djokovic batte anche Medvedev! 6-3, 6-7, 7-6, 3^ vittoria per Nole Subito un regalo di Medvedev in apertura di tie-break, poi Djokovic si prende un altro mini-break… Leggi .... Novak Djokovic vince anche l’ultimo match della fase a gironi delle Nitto Atp Finals 2022. Il serbo, già sicuro del primo posto, si impone 6-3, 6(5)-7, 7-6(2) nella maratona con Daniil Medvedev, orm ...