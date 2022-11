Mondiali Qatar 2022 | la retorica della Fifa serve a prendere tempo

(Di sabato 19 novembre 2022) (Adnkronos) – Non sononormali e ilnon è un Paese ospitante come un altro. Lalo sapeva quando ha scelto la sedeCoppa del Mondoe lo sa oggi, alla vigiliacerimonia di inaugurazione eprima partita del torneo. Le parole che ha usato il presidente Gianni Infantino nel suo discorso sono necessariamente un compromesso fra la percezione di una realtà complicata e l’auspicio che, nonostante tutto, si possa aprire una finestra di 28 giorni capace di ospitare il calcio mondiale in un contesto che, per leggi, cultura e religione, ha più di un problema ha porsi come luogo internazionale, aperto e multiculturale. Infantino ha scelto l’unica strada che ha ritenuto percorribile, quella...

