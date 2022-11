AEW Full Gear 2022 – Preview

(Di sabato 19 novembre 2022) Buongiorno a tutti amici appassionati di Wrestling e benvenuti ad una nuovaqui sulle pagine del nostro sito. Quest’oggi ci concentreremo su, il prossimi pay per view targato All Elite Wrestling che si terrà fra sette giorni nella splendida cornice del Prudential Center di Newark, New Jersey. Da parte di Paolo Ascolese, buona lettura a tutti. i i TAG TEAM MATCH Jeff Jarrett & Jay Lethal vs Sting & Darby Allin Si tratta del primo match in assoluto in AEW per Jeff Jarrett, lo scontro con Sting è funzionale nell’intento di attirare anche i fan più casual considerando lo status da leggenda dei due. La stipulazione permetterà di mettere anche una pezza alle eventuali sbavature dei veterani che potranno rifiatare concedendo il tag ai rispettivi compagni. A mio avviso la vittoria andrà al ...

