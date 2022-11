United | ' Avviate misure appropriate in risposta a CR7'

"Questa mattina il Manchesterha avviato misure appropriate in risposta alla recente intervista ai media di Cristiano Ronaldo. Non faremo ulteriori commenti fino a quando questo processo non ...... "name": "Calcio Estero", "item": "https://www.itasportpress.it/calcio - estero/" } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Il Manchestersi muove contro Cristiano Ronaldo: '...“Questa mattina il Manchester United ha avviato misure appropriate in risposta alla recente intervista ai media di Cristiano Ronaldo". Così i Red Devils dopo le dichiarazioni shock del portoghese ...Il Manchester United non sta in silenzio e, anzi, risponde in maniera assai decisa alla serie di dichiarazioni che ha letteralmente spaccato il dibattito sul presente e sul futuro di Cristiano Ronaldo ...