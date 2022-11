Roma | nuova rissa tra clochard a Termini | preso a bottigliate sulla testa un uomo

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 18 novembre 2022) Si ritorna a parlare della pericolosità della stazione, con unatra iche vivono intorno all’edificio ferroviario nel cuore di. Spesso bastano futili motivi per accendere gli animi di queste persone, con azioni violente che possono scaturire da un ciglio della strada “sbagliato” per dormire la notte, il furbo che prova a saltare la fila durante l’ora dei pasti alla vicina Caritas, oppure vecchi conti in sospeso per giri criminali o di droga. Latraè ormai il teatro abituale di regolazioni dei conti tra senza fissa dimora, in situazioni che quando degenerano vedono anche la presenza di coltelli o pericolose armi d’altro tipo. Questa volta è finita a ...