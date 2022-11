Denzel Washington da Sal De Riso a Minori | il popolare attore rapito dai sapori della Costiera

AGI - Agenzia Italia

AGi - Non ha resistito alla tentazione di un ultimo gelato prima di lasciare la Costiera Amalfitana. Il Premio Oscar, dopo l'ultimo ciak sul set di 'The Equalizer 3', fra Atrani e Minori, giovedì sera si è presentato al banco dei gelati del bistrot Sal De Riso. Come una persona comune, in tuta ...Abbiamo a cuore la tua privacy L'ultimo ciak (e gelato) per Denzel Washington in Costiera amalfitana AGi - Non ha resistito alla tentazione di un ultimo gelato prima di lasciare la Costiera Amalfitana. Il Premio Oscar Denzel Washington, dopo l'ultimo ciak sul set di 'The Equalizer 3', fra Atrani e ...Il centro storico di Atrani per 5 giorni si trasforma nella location di Equalizer 3, il film che ha per protagonista la star hollywoodiana Denzel Washington, nei panni di Robert McCall, ex agente dei ...