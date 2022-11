Calendario Mondiali calcio 2022 | orari partite 1° turno | programma tv 20-24 novembre | streaming RAI e Sky

Leggi su oasport

(Di venerdì 18 novembre 2022) Ci siamo: idistanno per iniziare. In Qatar si terrà la 22esima edizione della rassegna planetaria calcistica, la prima in questo periodo dell’anno e in una location mediorientale. Saranno 32 le squadre al via, tutte pronte a giocarsi sin da subito le proprie possibilità nella prima fase, quella a gironi che, per le due di ogni raggruppamento, degli otto presenti, darà poi accesso agli ottavi di finale e alla conseguente fase ad eliminazione diretta. Il 1°deidisi terrà dal 20 al 24. Andiamo a scoprire quali saranno lein palinsesto, in chesi giocheranno e dove si potranno vedere fra tv e, senza dimenticare che OA ...