Mannini | «Questa sosta per i Mondiali dà una grande mano alla Sampdoria»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 17 novembre 2022) Moreno, ex giocatore, ha parlato del momento dellain campionato e del futuro di Stankovic Moreno, ex giocatore, ha parlato ai microfoni di TMW Radio circa il momento dellain campionato ma non solo. MOMENTO – «per idà unaSamp. Un’eventuale cessione della società darebbe tempo ai nuovi proprietari di organizzare un calciomercato di gennaio. In campo poi il vortice negativo era tale da non consentire di fare punti in classifica. Sono d’accordo con i tifosi: i calciatori della Samp non hanno più alibi ed hanno l’unico interesse di prendere lo stipendio a fine mese. Devono metterci un po’ del loro e non c’è tutto questo attaccamento ...