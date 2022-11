Le chat dell’indagine su Beppe Grillo e Moby | «Ho convinto io Toninelli a pagare»

Leggi su open.online

(Di giovedì 17 novembre 2022) Il fondatore del Movimento 5 Stelleè indagato a Milano per traffico di influenze illecite. Nell’inchiesta ci sono i contratti pubblicitari che la compagnia di navigazionedi Vincenzo Onorato con il suo blog. Un accordo che prevedeva, per il 2018/2019, un compenso di 120 mila euro l’anno. E commissionava alla risorsa online diuno spot mensile con messaggi pubblicitari, contenuti redazionali e interviste a «testimonial» dellada far uscire anche sui social. L’inchiesta si basa anche su 60 pagine ditrae Onorato acquisite agli atti perché contenuti nell’indagine sulla Fondazione Open. E oggi Il Fatto Quotidiano racconta cosa c’è nelle carte. I messaggi Il 28 luglioinvia a Onorato la replica ...