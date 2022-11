Infortunio Zaccagni | prosegue il recupero | ultime da casa Lazio

(Di giovedì 17 novembre 2022)ildell’esterno della: lesulle condizioni del giocatore Mattianeldall’che lo ha condizionato nellegare delladel 2022. L’esterno punta ad essere a disposizione di Sarri per il 30 novembre, quando la squadra biancoceleste tornerà a lavorare in quel di Formello. Il tecnico aspetta una gran seconda parte di stagione dal giocatore. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Tanti assenti: i 'romani', Spinazzola, Immobile oltre a chi romano lo è davvero come ... Si rivede poi Federico Chiesa dopo il lungo stop per. ITALIA - Spazio al 4 - 3 - 3 con Grifo ...Il calciatore Mattia, originario di Bellaria Igea Marina, è diventato papà. Si chiama Thiago il primo genito dell'attaccante della Lazio fermo ai box pere della sua compagna, l'influencer Chiara Nasti.Infortunio Zaccagni, prosegue il recupero dell’esterno della Lazio: le ultime sulle condizioni del giocatore Mattia Zaccagni prosegue nel recupero dall’infortunio che lo ha condizionato nelle ultime g ...Mattia Zaccagni prosegue nel recupero dall’infortunio che l’ha bloccato prima della Juve: il rientro è previsto per il 30 novembre Mattia Zaccagni prosegue nel recupero dall’infortunio che lo ha costr ...