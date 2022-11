(Di giovedì 17 novembre 2022) (Roma, 17 novembre 2022) - Roma, 17 novembre 2022. “Non trovo che l'regionale sia una strategia da percorrere. Il rischio è quello di aumentare il divario Nord-Sud, facendo passare un messaggio profondamente sbagliato, ovvero che esistano cittadini di serie A e di serie B. L'è una e, e la sua ricchezza è tale grazie al contributo di tutte le regioni, e non solo di qualcuna”. Così Stefano, coordinatore nazionale di, sul tema delle autonomie regionali. “Oggi dovremmo parlare di Unione Europea, ragionando di come raggiungere quegli Stati Uniti di Europa in grado di rafforzare e unire davvero il continente e i suoi popoli. Trovo anacronistico, invece, continuare su ragionamenti inversi che prevedono ulteriori divisioni e ...

Tag24

In realtà Nevi cerca di convincerea non rompere con il centrodestra e a convergere in una unica coalizione con Fdi, Lega e Fi. L'operazione sarebbe, quindi, quella di portare...A scriverlo è Roberto Corridore , coordinatore cittadino diPopolare. 'Forse - ... la bocciatura della clinica è un torto che l'assessore non ha fatto a, ma a tutta la ... Bandecchi (Alternativa Popolare): L'Italia è una e indivisibile, le discussioni sull'autonomia devono essere equilibrate Stefano Bandecchi, coordinatore nazionale di Alternativa Popolare, ha parlato del tema molto attuale legato alle autonomie regionali ...Lega contro Bandecchi Polemica su Luca Coletto L’assessore regionale alla sanità al centro dello scontro sulla clinica negata. Lite tra il capogruppo del Carroccio e il portavoce di Alternativa ...