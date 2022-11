Agenzia ANSA

Gli accertamenti dei carabinieri dell'Arma hanno documentato l'elevata "professionalizzazione" dell'attività illecita, tanto che gli indagati, contesta l'accusa, avrebbero commesso 22in 40 ...Avrebbe commesso benreati in poco più di quattro mesi a Livorno, frae aggressioni. E per far perdere le sue tracce, si era spostato a quasi un centinaio di chilometri di distanza dalla realtà labronica. ... Ventidue furti auto Fca in 40 giorni, Cc sgominano banda - Cronaca Una banda di ladri specializzata nel furto di auto del gruppo Fca è stata sgominata dai carabinieri nel Catanese. (ANSA) ...L'iniziativa, anticipata dalla Gazzetta lo scorso ottobre, coprirebbe tutta la città . In collaborazione con le forze dell’ordine, è stata finanziata dal ministero dell’Interno per un importo di 250mi ...