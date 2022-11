“Cristiano | ho visto un difensore in Cina e lo devi prendere subito” | il retroscena su Kim

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Massimiliano Maddaloni rivela undi cinque anni fa quando ha consigliato aGiuntoli di acquistare Kim Massimiliano Maddaloni, ex collaboratore di Marcello Lippi in, ha svelato unsu Kim Min Jae. In un’intervista ai microfoni di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro, Maddaloni ha raccontato di aver svelato il nome di Kim Min Jae aGiuntoli cinque anni fa: “Collaboravo incon Lippi, cinque anni fa ho fatto una telefonata aGiuntoli – con cui ho lavorato a Carpi – perché era l’unico che aveva gli attributi per chiudere questa operazione di calciomercato”. Cinque anni fa Maddaloni segnalò aGiuntoli il nome di Kim Inoltre ha proseguito: “L’ho fatto per ...

