Così la pandemia ha cambiato i viaggiatori | l' analisi di Autogrill

Il nostro cliente e' sempre piu' esigente e, complice lae il periodo di incertezza, sta modificando repentinamente le sue abitudini. Ultimamente, infatti, si e' registrato un ritorno fisico ...Stefano Bolognini, assessore allo Sviluppo Città metropolitana, giovani comunicazione di ... In un momento in cui talvolta i giovani, soprattutto dopo la, non sono descritti in modo ...