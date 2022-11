Coppa Italia Serie C 2022 2023 | un ottimo Foggia supera 2-0 il Crotone e avanza ai quarti

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Ildisputa un’ottima partita e allo Zaccheria elimina 2-0 ilnegli ottavi di finale didi. Match largamente controllato dalla squadra di Gallo, che ha fatto il gioco per tutti e novanta i minuti, contro unche invece ha fatto vedere veramente poco. Decidono le reti di Schenetti e Peschetola per i rossoneri, cheno aidi finale con agio. RIVIVI LA DIRETTA TABELLONE REGOLAMENTO Il primo tempo è a senso unico. Ilha sempre il pallino del gioco tra i piedi e dopo aver sfiorato il vantaggio con una conclusione di Di Pasquale al diciannovesimo, trova il gol dell’1-0 grazie a Schenetti. Un tiro da fuori area che inganna l’estremo ...

