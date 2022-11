Brescia | carabiniere in congedo compie 101 anni | l’Arma lo omaggia

(Di mercoledì 16 novembre 2022) (Adnkronos) – Oggi, a Castelcovati, comune della provinciana,dei carabinieri, rappresentata dal comandante provinciale di, ha reso omaggio alinGiovFiorini, che da qualche giorno ha varcato la soglia dei 101. Originario del territorio, Fiorini si è arruolato alla fine degli30’ del secolo scorso, formandosi nella prestigiosa caserma Cernaia di Torino. Inviato al fronte durante la seconda guerra mondiale, ha vissuto duedi prigionia in Germania prima della liberazione, per cui ha ricevuto la croce militare al merito. Sposato, con sette figli, Fiorini ha ricordato i tempi dell’arruolamento e le vicende della guerra: ricordi che riaffiorano ancora vividi nella sua ...

Oggi, a Castelcovati, comune della provincia bresciana, l'Arma dei carabinieri, rappresentata dal comandante provinciale di Brescia, ha reso omaggio al carabiniere in congedo Giovanni Fiorini, che da qualche giorno ha varcato la soglia dei 101 anni. Originario del territorio, Fiorini si è arruolato alla fine degli anni 30' del secolo scorso, formandosi nella prestigiosa caserma Cernaia di Torino.