Basket | ex giocatore Nba Humphries fa coming-out | ' voglio essere un esempio'

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Melbourne, 16 nov. - (Adnkronos) - Isaacè il centro titolare dei Melbourne United, squadra della lega NBL australiana nonché miglior stoppatore dell'intero campionato. Il 24enne ha girato il mondo nella sua ancor breve carriera professionistica, passando dall'Australia all'Europa fino agli Stati Uniti con due anni all'università di Kentucky, una discreta esperienza in G-League e cinque partite in Nba per gli Atlanta Hawks nella stagione 2018-19, senza lasciare particolarmente il segno. Il suo nome è da poche ore diventato famoso in tutto il mondo: con un video pubblicato sui social, infatti,ha fatto pubblicamenteout, diventando l'unicoprofessionista maschile in attività in una lega di primo livello a dichiararsi gay, il primo a farlo dai tempi del veterano Nba Jason Collins nel ...