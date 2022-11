Amichevoli 2022 | manita dell’Argentina agli Emirati | a segno Messi | doppietta di Di Maria

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Tutto facile per l’Argentina, che nell’ultima amichevole prima dei Mondialiin Qatar travolge gliArabi Uniti per 5-0. Senza storia l’incontro andato in scena presso il Mohammed Bin Zayed Stadium di Abu Dhabi, con l’Albiceleste che ha trovato ben quattro reti già nel primo tempo. Ad aprire le danze ci ha pensato Julian Alvarez, prima che si scatenasse Angel Di. Il talento della Juventus ha infatti realizzato unanel giro di 12 minuti, segnando due gran bei gol. HIGHLIGHTS E GOL Infine, c’è stata gloria anche per Leo, che nel finale di tempo ha calato il poker. L’unica rete arrivata nella ripresa, invece, ha portato la firma di un altro giocatore di Serie A. Si tratta dell’attaccante dell’Inter Joaquin Correa, il quale ha fissato il punteggio sul 5-0. L’Argentina ...

Stasera su Rai 1 alle 20.30 Albania - Italia Si disputa stasera a Tirana una garatra la nostra Nazionale, guidata dal commissario ...Brutta sconfitta per l' Iran a pochi giorni dall'inizio dei Mondialiin Qatar . La Nazionale del ct Queiroz è stata battuta per 2 - 0 dalla Tunisia in un'amichevole disputata a Doha (Qatar). Match deciso dalle reti di Naim Sliti su calcio di rigore e Ali Abdi. ...Il Lecce lavorerà in sede senza spostarsi altrove. Delle trasferte saranno previste solo per una serie di partite amichevoli, verosimilmente contro squadre di serie maggiori d’Europa. Non è da ...Va in scena mercoledì 16 novembre Andorra-Austria, partono così le ultime amichevoli internazionali pre-Qatar 2022, che comincerà ufficialmente domenica 20 novembre con il match Qatar-Ecuador. Si ...