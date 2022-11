A Kherson e Lugansk russi in ritirata | Riconquistati dagli ucraini il 50% dei territori persi

ilGiornale.it

... sono stati istallati uffici investigativi nelle regioni di, Zaporozhye, Donetsk, Kharkov e". Nel mese di agosto passato il New York Times ha pubblicato un articolo sulle attività ......negoziati con la Russia adesso che l'esercito di Mosca ha perso l'avamposto strategico di. ... Ma lascia aperta la porta al dialogo: " Accadrà, ma subito dopo la liberazione di Donetsk e"... A Kherson e a Lugansk russi in ritirata: "Riconquistati dagli ucraini il 50% dei territori persi" Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, news. Zelensky ai leader G20: 'Ecco i 10 punti per la pace'. LIVE ...Nonostante le trattative in corso la guerra non si ferma e nelle zone liberate, a partire da Kherson, da una parte si temono colpi ... l'evacuazione dei civili da tre città dell'Oblast di Lugansk: ...