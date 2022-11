“Serve un intervento schock” Il pressing di Bonomi su Meloni

(Di martedì 15 novembre 2022) Carlocontinua ilsul governo per interventi sul mondo del lavoro. Il presidente di Confindustria, parlando all'evento «50/mo Confindustria Abruzzo», che si svolge all'Aurum di Pescara, ha mandato un segnale a Giorgia: “Quello che manca negli interventi annunciati dal governo è il tema del lavoro. Manca unserio sul cuneo fiscale. Sono due anni che diciamo che bisogna intervenire, perché è l'unico sistema per mettere i soldi in tasca agli italiani, soprattutto quelli dei bassi redditi. Noi riteniamo che si debba fare un taglio shock forte, a maggior ragione con un'inflazione di questo tipo. 16 miliardi di, due terzi a favore dei lavoratori, un terzo a favore delle imprese”. “Unche - continua il presidente di ...

ANAC

Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nel suoall'inaugurazione ...un'azione comune azione nell'ambito continentale. Questo è il nostro compito oggi", ha ...L'di Giorgia Meloni A Bali primotra i Grandi della presidente del Consiglio ... Perché certamente, se non si ha la salute a nullala libertà. Ma di contro, cos'è la salute ... Medici “a gettone”, Anac sollecita l'intervento del ministro alla Salute Ghera-Graux: 'Lo spreco dell'acqua, questo prezioso bene pubblico, i costi ed i disagi causati ai residenti dalle continue perdite non hanno ricevuto risposta adeguata dal Comune di Fiumicino e nonost ...Ci avviciniamo al 25 novembre, giorno in cui si celebra la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, contando in Italia un numero terrificante di oltre 70 vittime nel ...