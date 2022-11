Pellet a peso d’oro | nei negozi aumenti del 300% | in rete è allarme truffe e prodotti tossici

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 15 novembre 2022) In Italia – secondo i dati diffusi dal Codacons – si contano oltre 8,3 milioni di stufe e caminetti, di cui il 24,2% a. Gli approvigionamenti risentono anche della guerra in Ucraina e delle minori importazioni dall’estero. Un dato che inevitabilmente porta ad una maggiore domanda di, con effetti diretti sui prezzi al dettaglio: dai 5 euro al sacco da 15 kg. si è passati, in un anno, a prezzi al dettaglio ine grandi magazzini tra i 13 e i 15 euro. Rincari delche hanno portato molti consumatori a cercare inl’offerta migliore. Le conseguenze?dalla Turchia: sequestrato anche per il rischio tossico Ne sa qualcosa la Guardia di Finanza di Vicenza che ha sequestrato 23 tonnellate di, per un totale di 1.559 sacchi. Il materiale ...