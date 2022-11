Mondiali in Qatar | cosa fare dopo le partite

(Di martedì 15 novembre 2022) Aiinmancano ormai pochi giorni: il 20 novembre si gioca la partita inaugurale, che dà il via alla manifestazione più attesa dell’anno. Una Coppa del Mondo alla quale si guarda con grande curiosità, sia per l’originalità del Paese ospitante sia per l’insolita stagione in cui si disputa il torneo. Noi italiani purtroppo aiinnon potremo vedere la Nazionale, ma l’occasione è comunque ghiotta per visitare Doha e dintorni, tuffandoci nelle tante attività che la città propone. Scopriamo insieme le più originali… Musei, cultura e parchi Ilha molto da offrire: con il Culture Pass si accede al programma ufficiale e ai benefit dei principali musei del Paese. La card vi dà accesso alle maggiori istituzioni culturali per vivere esperienze uniche e scoprire posti ...

Domenica 20 novembre parte la Coppa del mondo: tutte le informazioni per non perdersi nemmeno un minuto dell'evento ...Infatti dopo questa prima parte da Agosto a Novembre, per ben 2 mesi (fino al l'Epifania)la Serie A si fermerà per consentire lo svolgimento dei tanto criticatiinche tra l'...(ANSA) - ROMA, 15 NOV - "Ci aspetta un mese difficile, si sapeva, per l'amarezza che proviamo a non essere in Qatar. Da marzo vivo abbastanza male questa cosa, meritavamo di andare ...(ANSA) - ROMA, 15 NOV - "Il mio appello a tutti voi è di pensare a un cessate il fuoco temporaneo per un mese, per la durata della Coppa del Mondo, o almeno alla realizzazione di ...