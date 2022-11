Meloni al G20 “Siamo in acque tempestose | affrontare sfide con coraggio”

(Di martedì 15 novembre 2022) BALI (INDONESIA) (ITALPRESS) – “Quando l'Indonesia ha assunto la presidenza del G20 era impossibile prevedere che la Russia avrebbe invaso l'Ucraina e il devastante impatto che avrebbe avuto sull'ordine mondiale e sulle nostre economie”. Ma “nonostante le difficoltà, oggiqui perchè teniamo al G20, vogliamo sottolinearne l'importanza econsapevoli del ruolo insostituibile che svolge nelle questioni globali”. Così il presidente del Consiglio, Giorgia, nel suo intervento alla sessione plenaria del G20 su sicurezza alimentare ed energetica, a Bali.Secondo“per riuscire nella sua missione il G20 deve avere ildi confrontarsi con lepiù difficili, a partire dalle conseguenze del conflitto ucraino in ambito economico, energetico e alimentare”. “Grazie ...

Così alla prima sessione del. "Dal dramma della crisi energetica può emergere, per paradosso, anche l'opportunità di rendere il mondo più sostenibile e costruire un mercato più equilibrato,...