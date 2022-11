L'HuffPost

... quale cheil punteggio e l'importanza della posta in palio. Grugniti di Felix contro rantoli ... E in ogni caso potrai raccontarlo ai nipotini,davanti a un camino acceso sotto la neve di ..."Ma via! Se nonmancata, non si ripeterebbe come una farsa. Anzi, non si ripeterebbe in alcun ...dell'assassinio e del tradimento. Come in ogni dittatura che si rispetti, come per un altro ... Magari fosse solo Macron. Meloni ha un avversario più duro sui migranti: la Germania Una riunione «tranquilla» dai toni pacati e con un obiettivo comune: «Trovare una soluzione europea» sulla questione dei migranti. È il bilancio del ministro degli Esteri Antonio Tajani, che parlando ...Berlino ha bocciato tutte le proposte italiane portate da Tajani in Europa: dal codice di condotta per le ong al fondo di 100 miliardi per l'Africa. Crosetto ...