L’ira di Mosca contro la risoluzione Onu sull’Ucraina | «Formalizza un furto»

(Di martedì 15 novembre 2022) La Russia replica alla quintaapprovata ieri, 14 novembre, dall’Onu che condanna l’invasione russa in Ucraina. Per il Cremlino si tratta di una «zione di un». A parlare è il portavoce del presidente russo, Dmitry Peskov, che ha dichiarato: «Naturalmente gli organizzatori di questo processo stanno cercando di completare ildelle nostre riserve all’estero, che sono state bloccate in modo assolutamente illegale. In realtà, questa è lazione di untramite la piattaforma delle Nazioni Unite». Per questo motivo, il Cremlino ha annunciato di essere «categoricamente contrario» alla. «Questa decisione non è giuridicamente vincolante ed è così che la tratteremo», ha aggiunto Peskov a Interfax. La ...