Grande Fratello Vip | la confessione di Antonino | “Belen ha perso il primo bimbo che aspettavamo”

(Di martedì 15 novembre 2022)Spinalbese eRodriguez hannoun figlio prima della nascita di Luna Marì. A rivelarlo è stato lo stesso hair stylist, ormai sempre più a suo agio nella Casa delVip. Laè arrivata nelle scorse ore, durante una chiacchierata in giardino con alcuni compagni: “Luna l’abbiamo fatta dopo cinque mesi che stavamo insieme. Come è nata l’idea di fare un figlio? Lei si è presentata con il test ma io ho pensato che lei non lo volesse. Ne parlo con mia madre e le dico cheè incinta”, ha iniziato a raccontare Spinalbese. Le sue parole non sono chiare, ma si intuisce che quel test di gravidanza positivo avrebbe scatenato una discussione tra lui e l’allora compagna. Fu poi la madre dia convincerlo a ...

Giulia Salemi dal cuore d'oro LE IMMAGINI 'Vip', i momenti clou della diciassettesima puntata GUARDA GLI SCATTI Jennifer Aniston dice addio al padre John GIORGIA E AMOROSO OSPITI 'Amici 22', le emozioni della nona puntata ALL'...... con brani come "L'uomo con il megafono", "Il mio nemico" o le "Navi" (team oggi di... presieduto da Salvatore Borsellino,minore di Paolo, che, presente in sala, acclamatissimo dal ...Come in una qualsiasi casa che si rispetti anche al Grande Fratello è arrivato lo sfratto. Ebbene sì, dal prossimo anno la casa più spiata d’Italia abbandonerà la collinetta all’interno dei set di Cin ...Puntata anomala del Grande Fratello Vip, visto che alcuni concorrenti sono stati colpiti dal Covid. La notizia della positività di Attilio Romita, ...