Zelensky a Kherson | Siamo pronti per la pace

BAGNO DI FOLLAin visita nellaliberata dai russi dopo l'occupazione russaliberata, la gente in festa non si esclude attentato terroristico Forte esplosione nel centro di Istanbul, 'diversi ...ha detto che le autorità hanno disinnescato circa duemile mine, nella regione di. Una di queste ha ucciso una famiglia di quattro membri che viaggiavano su un automobile e ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Il messaggio delle foto della visita pubblicate dal presidente ucraino sul suo profilo Telegram erano accompagnate da una semplice didascalia: “Kherson-Ucraina”. Il 'no comment' del portavoce del Crem ...