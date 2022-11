WWE | Cambio dell’ultimo minuto per un match che si terrà a Raw

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 14 novembre 2022) Questa notte andrà in onda la puntata settimanale di Monday Night Raw e come spesso succede la WWE annuncia tramite il proprio sito e i propri profili social anticipatamente alcuni segmenti e alcuniche si vedranno poi nello show.Era stato annunciato per l’odierna puntata dello show rosso un tag teamfra gli Alpha Academy e la strana coppia formata da Matt Riddle ed Elias. Questoperò non figura più nella card dello show ed è ora diventato ununo contro uno fra Matt Riddle e Chad Gable. Al momento non sono state date motivazioni precise per tale cambiamento ma non dovrebbero esserci particolari problemi riguardo la presenza di Otis ed Elias per lo show.