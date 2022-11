Potenza | incidente tra bus e auto | morto un 35enne

(Di lunedì 14 novembre 2022) Une un ferito lieve: questo il bilancio di unstradale avvenuto in tarda mattinata in prossimità dello svincolo per contrada Botte alle porte di. A scontrarsi un'contro unbus extraurbano. Il conducente dell'mobile, un giovane di 35 anni, è stato repentinamente estratto dall'abitacolo dai Vigili del fuoco e trasportato d'urgenza al Pronto soccorso dell'ospedale "San Carlo" dove poi è deceduto. Sull'bus si trovavano diversi studenti e lavoratori che stavano rientrando ad Oppido Lucano: solo uno dei viaggiatori è rimasto ferito in modo lieve. Sul posto i Vigili del fuoco, la polizia e gli operatori di Basilicata Soccorso.

