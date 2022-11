Perché la serie Esterno Notte è un evento tv da non perdere

(Di lunedì 14 novembre 2022) Il titolo della prima opera in chiave seriale di Marco Bellocchio, uno dei nostri autori cinematografici più premiati e amati, èe richiama da vicino uno dei suoi film più noti e belli, Buongiorno,. I due hanno in comune il tema, il rapimento di Aldo Moro e i 52 giorni del suo sequestro, fino al ritrovamento del suo cadavere in un'auto. Ma la sere non è né il remake del lungometraggio, e nemmeno un sequel. Piuttosto, è il suo complemento. Se il film del 2003, infatti, esaminava i fatti dall'interno, concentrandosi sulla prigionia del Presidente del Consiglio rapito nel giorno del suo insediamento, ladi 19 anni dopo, riprende la narrazione inquadrandola nello scenario politico e sociale generale di quel 1978. Dall'. Inutile dire che, per la vocazione del progetto, il ...

Wired Italia

E si,leggere 'cura' lo spirito e la mente. Anche per questo l'amministrazione comunale di Quart ha organizzato unadi incontri pomeridiani di lettura per gli anziani ma non solo. Uno ...Eccoesiste una divisione all'interno del Gruppo che attua questo progetto e ha a disposizione unadi prodotti proprietari, a sovranità digitale italiana '. Iscriviti alla newsletter Perché Sex and The City rivista oggi ci lascia con l'amaro in bocca