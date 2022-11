Per Biden l’incontro con l’Asean conta quanto quello con Xi

(Di lunedì 14 novembre 2022) Il presidente degli Stati Uniti, Joe, ha dichiarato che un partenariato strategico globale tra gli Stati Uniti e il blocco Asean contribuirà ad affrontare “le più grandi questioni del nostro tempo”.parlava in occasione del decimo vertice tra l’Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico (Asean) e gli Usa. Il presidente americano ha aggiunto che l’accordo contribuirà a costruire “un Indo-Pacifico libero e aperto, stabile e prospero, resistente e sicuro”. Il dialogo conè al centro della strategia indopacifica statunitense e questo significa che è di fatto al centro della visione con cui l’amministrazioneintende proiettarsi sulla sfera globale. L’Indo Pacifico è di fatto il primo bacino in cui Washington intende muovere le sue carte di politica estera, a cominciare dal contenimento ...

Sky Tg24

... cioè gli assassini che aprono deliberatamente il fuoco in luoghi affollatiuccidere il più ... Trump ha ulteriormente allentato i controlli sulle vendite di armi,ha riproposto il bando dei ..."Un piacere" incontrarsi anche: "come leader delle principali economie del mondo, dobbiamo gestire la competizione dei due nostri Paesi', ha detto al suo omologo cinese all'inizio del ... G20 Bali, perché l'incontro di oggi tra Biden e Xi Jinping è così importante Vertice tra il presidente Usa e quello cinese alla vigilia dell'apertura del summit in Indonesia. Il Fondo monetario internazion ale: L'economia ...Anche il presidente cinese ha sottolineato come «il mondo guarda al dialogo tra i due Paesi più grandi, si aspetta da noi leader la capacità di elevare la nostra relazione per il bene di tutti». Più ...