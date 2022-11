NFL 2022-2023 10a settimana | i Vikings passano a Buffalo | vincono Bucs | Chiefs | Dolphins e Packers che fermano Dallas

(Di lunedì 14 novembre 2022) La decimadella NFLsegna un momento importante dell’intera stagione. La vittoria all’overtime dei Minnesotain casa deiBills sancisce come i giallo-viola siano i primi rivali dei Philadelphia Eagles per la vetta della NFC. Alle loro spalle frenano iCowboys che vengono sorpresi dai Green Bay, a loro volta al supplementare. Nella AFC, invece, prosegue il cammino dei Kansas City, quindi successi importanti per Tennessee Titans e Miami. Andiamo, quindi, a scoprire nel dettaglio cos’è successo nel weekend della NFL. I MATCH DELLA DECIMADELLA NFL:Bills (6-3) – Minnesota(8-1) 30-33 dopo ...

Huddle Magazine

... Modern Warfare & more) (Walmart.com) Save on PlayStation 4 Slim bundles with Destiny 2, Madden...Mathews ( andy@nicelynetwork.com ) Articoli correlati Best GoPro Camera Black Friday Deals: ...24 novembre e 24/25 dicembre : prosegue la stagione regolare di, con una copertura speciale a ... Attiva ora! VENERDI 11 NOVEMBREore 20:45 Serie A 15a Giornata: Empoli vs Cremonese (diretta) ... I migliori dopo metà stagione NFL 2022 Più che un portiere, un quarterback NFL: la Bundesliga ha pubblicato sui suoi social questo video che vede il portiere del Bayern Monaco e della nazionale tedesca Manuel Neuer cimentarsi con un pallon ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...